Intel's 8-series 'Lynx Point' Motherboards Spotted

In addition to spotting Intel’s flagship DZ87KLT-75K “Kingsley Thunderbolt” motherboard at IDF Beijing last month, VR-Zone has spotted four additional 8-series “Lynx Point” motherboards on Intel’s support portal and managed to unearth the following information from the “site’s usual sources.”

SKU DB85FL DH87MC DH87MC DQ87PG Codename Frost Lake Meadow Creek Round Lake Spring Cave Form Factor MicroATX ATX MicroATX MicroATX Chipset B85 Express H87 Express H87 Express Q87 Express PCI Slots 1 x PCIe 3.0 x162 x PCIe 2.0 x1 1 x PCIe 3.0 x163 x PCIe 2.0 x11 x Full Size mPCIe1 x Half Size mPCIe 1 x PCIe 3.0 x163 x PCIe 2.0 x11 x Full Size mPCIe1 x Half Size mPCIe 1 x PCIe 3.0 x161 x PCIe 2.0 x12 x PCI SATA Connectors 4 x SATA 6 Gb/s2 x SATA 3 Gb/s 5 x SATA 6 Gb/s1 x mSATA 6 Gb/s 5 x SATA 6 Gb/s1 x mSATA 6 Gb/s 5 x SATA 6 Gb/s1 x mSATA 6 Gb/s USB Ports 8 x USB 2.04 x USB 3.0 10 x USB 2.04 x USB 3.0 6 x USB 2.08 x USB 3.0 6 x USB 2.08 x USB 3.0 Video Output DVI-I, HDMI DVD-I, HDMI, DisplayPort DVD-I, HDMI, DisplayPort DVI-D, DisplayPort Audio Output 8-channel Audio 10-channel Audio 10-channel Audio Analog D-Sub