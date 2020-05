Time To Upgrade: 10 SSDs Between 240 And 256 GB, Rounded Up

Test Setup And Benchmarks

We continue revising and updating our SSD testing procedures. Most recently, we started benchmarking logical volumes to better represent the performance of solid-state storage the way you'd actually use it. Unfortunately, it's a lot more difficult to generate consistent numbers this way. So, we're averaging the results of multiple iterations in an effort to better zero-in on the best results possible.

Test Hardware Processor Intel Core i5-2400 (Sandy Bridge), 32 nm, 3.1 GHz, LGA 1155, 6 MB Shared L3, Turbo Boost Enabled Motherboard Gigabyte G1.Sniper M3 Memory Kingston Hyper-X 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1333 @ DDR3-1333, 1.5 V System Drive OCZ Vertex 3 240 GB SATA 6Gb/s Tested Drives Intel SSD 320 300 GB SATA 3Gb/s, Firmware: 1.92 Intel SSD 320 80 GB SATA 3Gb/s, Firmware: 1.92 Intel SSD 330 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 300i Intel SSD 330 180 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 300i Intel SSD 330 120 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 300i Intel SSD 520 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 400i Intel SSD 520 60 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 400i Samsung 830 256 GB SATA 6Gb/s, Firmware: CXMO Samsung 830 64 GB SATA 6Gb/s, Firmware: CXMO Crucial m4 256 GB SATA 6Gb/s Firmware: 0309 Crucial m4 64 GB SATA 6Gb/s Firmware: 0309 OCZ Vertex 3 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 2.15 OCZ Vertex 3 120 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 2.22 OCZ Vertex 3 60 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 2.15 OCZ Vertex 4 256 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 1.5 OCZ Agility 3 120 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 1.5 OCZ Agility 4 60 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 1.5 OCZ Vertex 4 64 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 1.5 OCZ Agility 4 256 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 1.5 OCZ Agility 4 128 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 1.5 Samsung 840 Pro 512 GB SATA 6Gb/s, Firmware: DMX02B0Q Corsair Neutron GTX 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: M206 Corsair Neutron 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: M206 Intel SSD 335 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 335s OCZ Agility 4 256 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 1.5 Monster Daytona 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 5.0.2 Adata XPG SX900 256 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 5.0.2 Adata XPG SP900 256 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 5.0.2 SanDisk Extreme 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: R201 PNY XLR8 Pro 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 5.0.2 PNY XLR8 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 5.0.2 Transcend SSD720 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 5.0.2 Transcend SSD320 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 5.0.2 Graphics Palit GeForce GTX 460 1 GB Power Supply Seasonic 760 W, 80 PLUS Gold System Software and Drivers Operating System Windows 7 x64 Ultimate DirectX DirectX 11 Driver Graphics: Nvidia 270.61 RST: 10.6.0.1002 Virtu: 1.1.101